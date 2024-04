3I

nstituto Nacional para la Infancia. Urge conceptualizar políticamente a la niñez como el recurso natural no renovable más valioso. Decimos no renovable porque cada infante que sobrevive a la pobreza y la desnutrición, y que no recibe educación, se convierte en un individuo de pocas capacidades y con grandes dificultades para recuperar el tiempo de desarrollo perdido. Si la sociedad lograra restructurarse institucional y económicamente teniendo como eje central el desarrollo de la niñez, con seguridad podría alcanzar un auténtico desarrollo humano, ético y económico. Eso lo comprendieron hace mucho países como Suecia o Finlandia que –al no tener enormes riquezas naturales como nosotros–, apostaron al desarrollo de su capital humano.

En México, la única persona que comprendió bien el valor de la niñez fue doña Eva Sámano de López Mateos, primera dama de México (1958-1964), quien creó el INPI (Instituto Nacional de Protección a la Infancia). Por su pensamiento y sus acciones para la niñez recibió los doctorados honoris causa por la Universidad Femenina de Filipinas y por la Universidad de Florida. Sin embargo, sus ideas no tuvieron continuidad y los siguientes gobiernos volvieron a las prácticas asistencialistas, que finalmente invisibilizaron a la niñez al sumar su vulnerabilidad con la de ancianos y minusválidos, etc., en ese gran saco sin fondo que ha sido el DIF –caja chica de primeras damas–.