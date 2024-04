Prensa Latina, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 20

Lima. La presidenta peruana, Dina Boluarte, fue sometida por el agente del Ministerio Público a un interrogatorio de cinco horas por su presunto enriquecimiento ilícito en relación a la posesión de relojes de lujo, joyas y fondos no justificados. Al término del interrogatorio, Boluarte salió de manera apresurada sin hacer comentarios.

Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima , expuso la mandataria peruana en un mensaje televisivo de 10 minutos luego de su comparecencia.

Ya los he devuelto (los relojes Rolex) y, como no son de mi propiedad, no estaba en la obligación de incluirlo en mi declaración de bienes y rentas , explicó Boluarte

El fiscal Juan Carlos Villena estuvo a cargo de la toma de declaraciones a la presidenta de la república , informó el Ministerio Público mediante su cuenta de X.