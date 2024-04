Milei entendió que con su anuncio por la afinidad que une a Argentina con Estados Unidos necesitaba demostrar su alineamiento con ese país, sus intereses, y con el mundo occidental , para que Argentina sea parte del único espacio que reconoce válido.

El ultraderechista viajó sorpresivamente a la Antártida el 6 de enero pasado y La Jornada adelantó la firma de un acuerdo que permite la instalación de bases de Estados Unidos para la vigilancia del medio ambiente en ese territorio.

En conferencia de prensa, Milei se dedicó a elogiar a Washington y aseguró que comparte las ideas de la libertad y una visión del mundo con la potencia del norte. Ratificó que el país seguirá adelante con la obra del Polo Logístico, aunque de forma conjunta con Estados Unidos, que no estaba en los planes antes divulgados.

Este Polo Logístico fue para Estados Unidos una amenaza para sus intereses en la Antártida, dado que según dijo la propia militar Richardson, China está intentando asegurarse los derechos para construir instalaciones marítimas de uso dual, las cuales apoyarían la proyección de sostenimiento y poder en las cercanías al estrecho de Magallanes ,

Anunció que Washington donó un avión Hércules, y firmó un acuerdo para la compra de 24 aeronaves de guerra a Dinamarca, y se suspendió lo acordado entre China y el gobierno anterior en materia de compra de equipamiento militar.