Joe Middleton, Bel Trew y Archie Mitchell

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 6 de abril de 2024, p. 17

Tel Aviv. Israel admitió ayer haber cometido un grave error , después de que sus fuerzas mataron a siete trabajadores de ayuda en un ataque con drones, e insistió en que los oficiales creían que había un militante armado de Hamas en el convoy.

En una investigación de cuatro días, inusitadamente rápida, el ejército concluyó que un trabajador que llevaba una bolsa fue confundido con un hombre que llevaba un arma. Culpando a las comunicaciones deficientes y a una mala atención a los detalles, despidió de inmediato a dos de sus oficiales.

Sin embargo, los esfuerzos israelíes por pasar la página del ataque, que ha provocado indignación mundial y renovadas demandas de que Gran Bretaña y Estados Unidos cancelen todo el comercio de armas, se quedaron cortos, pues políticos y organizaciones humanitarias exigieron una cabal investigación independiente.

La organización World Central Kitchen, empleadora de fallecidos, y el secretario británico del Exterior, David Cameron, llamaron a realizar una pesquisa más amplia. José Andrés, fundador de la organización, señaló que las fuerzas de defensa israelíes no pueden investigar con credibilidad su propia falla en Gaza .

Las muertes desencadenaron una ola de condenas internacionales y arrojaron nueva luz sobre las terribles condiciones que sufre la sitiada población de Gaza. Los resultados de la investigación israelí se dieron a conocer mientras suceden varias situaciones de manera simultánea: Israel enfrenta acusaciones de la ONU de que su ataque a los colaboradores humanitarios puede constituir un crimen de guerra.

Además, el presidente estadunidense Joe Biden advirtió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que debe minimizar el daño y sufrimiento en Gaza si quiere conservar el apoyo de Washington.

Mientras Israel accedió a abrir tres corredores aéreos a Gaza, pero no informó cuándo se permitiría que operen.

El secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, señaló que Washington revisaría los hallazgos de la investigación de Tel Aviv.

Al respecto, un antiguo comandante israelí de tanques afirmó que era política de su país permitir altos niveles de daño colateral.

El gabinete del primer ministro británico Rishi Sunak permaneció dividido respecto de la suspensión de ventas de armas a Israel, al aumentar la presión para que los parlamentarios actúen.

Los siete trabajadores de ayuda, entre ellos tres británicos, regresaban de coordinar un envío en el centro de Gaza, la noche del lunes, cuando su convoy de tres vehículos fue atacado.

Yoav har Even, oficial militar retirado que dirigió la investigación israelí, precisó que hubo dos áreas principales de error: Los oficiales no leyeron mensajes que les informaban que los trabajadores serían retirados del almacén en automóviles, no en camiones de ayuda.

En consecuencia, se identificó de manera incorrecta a los automóviles como transportes de miembros de Hamas.