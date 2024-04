▲ El entrenador mexicano intentará llevar el segundo título del torneo a las vitrinas del Mallorca, cuando enfrente este sábado al Athletic de Bilbao. Foto Afp

El timonel del Mallorca consideró que el principal punto de quiebre en la final estará en los pequeños detalles, en no cometer equivocaciones ante un rival que es impresionantemente rápido en los espacios largos. Lo que más temo del Athletic es su velocidad. Si te equivocas en la construcción, te hacen daño. Son muy intensos sin balón y con mucho carácter , precisó.

En cuanto a la motivación, Aguirre señaló que aún no sabe lo que va decir a sus jugado-res en su última charla técnica en el vestidor. No hago guiones, a veces sale y otras no. Hace unos años ganamos aquí un partido importantísimo para quedarnos en Primera División con una mano salvadora de Reina. Sé que voy a darle herramientas al equipo. La charla del partido ya la hice, mañana (hoy) diré cuatro cosas. No puedes inventarte discursos que no sientes, si no hablas con el corazón estás jodido .

Cuatro décadas han pasado desde que el Athletic levantó su Copa del Rey número 23. Desde entonces, el antiguo Rey de copas ha visto cómo sus intentos de volver a coronarse se han visto frustrados hasta en cuatro ocasiones a manos del Barcelona y, en otras, por la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Para los del Vasco, este sería el segundo título en el certamen.

(Con información de Afp y Europa Press)