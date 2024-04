Las mexicanas regresan a la actividad un mes después de quedar eliminadas en las semifinales de Copa Oro W frente a Brasil (3-0). Aquella derrota, la primera desde que López tomó el cargo de seleccionador nacional, sirvió de aprendizaje no sólo para los integrantes del cuer-po técnico y los federativos, sino que también produjo en las jugadoras la certeza de que pueden competir ante cualquier rival, a pesar de las diferencias en la clasificación mundial de la FIFA, afirma la delantera de Tigres, Jacqueline Ovalle, una de las convocadas con mayor experiencia internacional en el plantel.

“Necesitamos jugar contra equipos que están dentro del ranking 15 o 10, que nos hagan optimizar los detalles de este modelo de juego para ser eficientes. Esa es la manera en que podemos seguir creciendo rumbo al Mundial de 2027”, señaló en conferencia de prensa desde Orlando. No estamos en nuestra mejor versión, pero para eso son este tipo de partidos. Nos pue-den acercar a esos pequeños detalles que nos permitan competir contra los mejores. Estoy convencido que podemos enfrentarnos a cualquier rival, los resultados nos han aportado confianza .

Hemos experimentado un cambio radical. Pedro nos ha implementado esa confianza, madurez, el pensamiento de creérnosla para competir contra el equipo que sea , agrega Ovalle, multicampeona en la Liga Mx Femenil con Tigres y aún en busca de disputar su primera Copa del Mundo. Cometimos algunos errores (en la Copa Oro), pero trataremos de corregirlos. No estamos en nuestro mejor momento. Es un proceso corto, pero sabemos que un equipo no se hace de la noche a la mañana. Yo me quedo con eso y la mentalidad que tenemos ahora .

El segundo compromiso de preparación que tendrá el Tricolor en esta gira, denominada por los organizadores como MexTour, se-rá el martes en San Antonio contra Australia, que desde hace varias ediciones de la Copa es uno de los representativos más poderosos del mundo. Hay que cambiar la mentalidad y olvidarnos de experiencias anteriores , advierte el entrenador español. Nosotros sentimos que vamos a estar en el siguiente Mundial. Esa es la realidad de nuestras jugadoras y de nuestro futbol femenil. Colombia y Australia son equipos que causaron impresión el año pasado. Ese es el nivel al que nosotras queremos llegar .