Quince compases más adelante, de manera imperceptible, Vojtech está sentado en el mismo banco frente al teclado del Steinway, junto a ella, en la posición tradicional, pero con variantes amorosas que lindan lo sublime: ella entona cantos sin palabras con las teclas agudas mientras él acompaña el canto con una suerte de abrazo sonoro poderosísimo. Dos torrentes.

De pronto, ella está tocando cantinelas armadas con brazos cruzados, mientras él abraza esos sonidos y nos invade la sensación icónica inevitable: es la representación en sonidos de El beso, el óleo distintivo de Gustav Klimt.

Es momento de decir lo más importante: la música de los Havels es inclasificable y es la más poderosa de todas las músicas por eso mismo, porque es inasible, porque no se deja atrapar en compartimentos estancos ni en etiquetas inservibles. Su naturaleza es la libertad.

Por eso dan ternura los esfuerzos de quienes no pueden vivir sin poner nombre a lo que no lo necesita y se inventan terminajos como los siguientes: desde el muy conocido término ambient, hasta los neologismos posminimalismo , modern classical , avant-folk . Pasumecha.

Ciertamente, la repetición de notas es una de las características de la música de los Havels, pero ya sabemos que no todo lo que repite notas es minimalismo. Lo de ellos, los Havels, es la creación de estados del alma. Un estado de serenidad, paz interior. Todo está en calma y todo está en su sitio y en un mundo tan lleno de violencia, horror, personas que se obstinan en abrir su corazón al mal, a la ambición, al autoritarismo, a la violencia, a la obsesión de molestar a los demás, tienen en esta música algo así como el ajo contra los vampiros.

Observamos con claridad una lógica de discurso en la línea del tiempo de la historia de la música. Por ejemplo, los principios que inventó Harold Budd, compositor y poeta al igual que los Havels. También, por supuesto, la presencia de Brian Eno, en especial su Música para aeropuertos, acude en varios momentos de las obras de los Havels.

Estamos frente a una música maravillosa, llena de armonía, plena de belleza. Hay discos que se ciñen a ese espíritu en calma, a ese estado de paz, como los titulados Little Blue Nothing, Music of Silence, Light Circles, Tenderly to Light, Lines of Shadow, On the Wind Softly, The Moon in the Sky y el primero que grabaron: Hata H.

Hay otras grabaciones, sobre todo las que originalmente fueron preparadas para películas, que toman otros senderos donde las disonancias, distorsiones, giros electroacústicos y otros efectos, conducen a otros ámbitos, otras estancias.

La música para viola da gamba y violonchelo barroco es la primordial de los Havels. Su obra para piano a cuatro manos es sencillamente sublime. Su poética es una actitud frente a la existencia, una forma de meditación, una sonrisa permanente, una manera de celebrar la vida y sus misterios.

Nace del silencio y viaja hacia la luz. Surge en la luz y camina en silencio. Es tan apacible, tan quieta, que asemeja un ave en vuelo sostenida en el horizonte, inmóvil. Quieta como la luz. Firme como el silencio. Su resplandor es blanco, intenso, apacible.

Su estruendo es un suspiro de hada, es el sonido que hace el filamento del diente de león al comenzar a desprenderse mientras el círculo que formaban todos los filamentos va cambiando su condición de esfera a la de luna menguante.

Música vegetal, su savia fluye en silencio, en calma. Música de oropéndola, trino de oro, llamado y respuesta. Música de tomillo, romero, madreselva. Música de canto de aves alimentadas bajo el abrigo de las hojas del helecho. Música bromelia, lavanda, glicinea, salvia. Esplendor de la naturaleza.

Eso, la música de Irena y Vojtech Havel es una fuerza poderosa de la naturaleza, la naturaleza humana, tan frágil, tan bella, tan nuestra.

