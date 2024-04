Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la coalición Va X la Ciudad de México, conformada por el PRI, PAN y PRD, se reunió el pasado jueves con la hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente por trata de personas, publicidad engañosa y asociación delictuosa.

No obstante, Norma Gutiérrez de la Torre no dudó en exhibir la foto en sus redes sociales: “Mi familia y yo… con nuestro próximo jefe de Gobierno, Santiago Taboada, hombre de palabra y de simulación que no se esconde para atenderte”.

Por otra parte, el ex alcalde de Benito Juárez sostuvo ayer una reunión con representantes de los núcleos agrarios de San Nicolás Totolapan, con quienes se comprometió a brindarles apoyo para el rescate de los bosques, que son los pulmones de la ciudad y los núcleos agrarios.