–No, la verdad que no. No sé nada de él o de ella. Sólo me suena la Barrios, pero es porque soy comerciante y hablo de Barrios mamá, porque a las hijas no las conozco.

–No, en la calle Violeta cambiaron sólo un tramo, me parece que entre Zarco y Soto, pero ya hay un socavón, hay que tener mucho cuidado al caminar por ahí porque ya está hundido. Siempre me dice mi esposo que tenga cuidado cuando pase con el bebé.

–No, nada. Ni de robos, de bacheo, ni de ayudar a la comunidad, ni de nada. Estamos peor que hace dos años. Si acaso a la que está en la alcaldía, Sandra Cuevas, y a ella la conozco por todos los escándalos. Quitó los bailes de la Alameda, pero no sé qué tema tenga, porque ella hace bailes, pero aquí no se ha visto que se arregle nada y se puede ver en las banquetas, los baches y los robos.

–No, nunca. Nada más vienen en las elecciones y se van, pero no sabemos ya nada, porque no los volvemos a ver.

s Patricia Pichardo Pérez. Foto : Pablo Ramos

s Gabriela García. Foto : Pablo Ramos

s María Guadalupe Pérez Cruz. Foto : Pablo Ramos

s Merced Rivera Castro. Foto : Pablo Ramos

s Luis Aguayo. Foto : Pablo Ramos

–¿Lo ha visto en su distrito? No, no han hecho nada. Sólo se conocen las fiestas por donde quiera que hace la alcaldesa Sandra Cuevas. En una ocasión repartió juguetes para los niños.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Nunca he visto trabajo, como me dedico al comercio tengo un diablito y las llantas se meten entre los hoyos de las banquetas y calles, es horrible, hasta para los que usan silla de ruedas está muy feo, la verdad tampoco hay mucha seguridad ni iluminación.

Merced Rivera Castro, dedicada al hogar, 68 años, colonia Roma

–¿Conoce a su diputado?

–No, pues no lo conozco

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, no salgo, pero no he visto que haga recorridos.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Me parece que estaban haciendo cambios en el parque de La Romita, pero no sé de quién fue la iniciativa. Si se quieren quedar, yo creo que está bien, pero sólo con los que están ahorita, porque la verdad a las personas mayores no nos daban nada. Aunque sea poco nos ayuda.

Luis Aguayo, abogado, 31 años, colonia Juárez

–¿Conoce a su diputado?

–No

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, no sé.

–¿Ha hecho algo por mejorar la alcaldía?

–No, al contrario, hace poco vinieron a quitar las mesitas de los establecimientos. A mí no me estorbaban, no sé por qué lo hicieron, sólo afectaron al comercio local. Ahora los diputados buscan relegirse, pero se me hace mala onda que quieran más y no hayan hecho nada, que quieran apechugar la chuleta.

Texto: Elba Mónica Bravo. Fotos: Pablo Ramos