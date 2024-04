Jared Laureles

Viernes 5 de abril de 2024, p. 14

Trabajadoras del hogar sindicalizadas exhortaron a los candidatos a la Presidencia del país a retomar en su agenda de gobierno un pliego con 15 puntos centrales para garantizar sus derechos laborales, principalmente el acceso pleno a la seguridad social.

Las secretarias generales colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) detallaron cada uno de los grandes pendientes del trabajo doméstico en México y señalaron que aún es ínfimo el número de personas de este sector inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues de 2.5 millones que se dedican a esa labor, más de 90 carecen de este derecho.

En conferencia de prensa, la dirigente sindical Norma Palacios planteó que harán llegar a los tres aspirantes a la Presidencia sus principales exigencias para que tomen acciones encaminadas a la formalización de este sector en el que mayormente laboran mujeres, es decir, nueve de cada 10 del total.

La agenda hace un llamado a hacer una profunda revisión a la legislación mexicana para asegurar la obligación de los empleadores a incorporar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social, e impulsar y difundir que se establezca en un contrato escrito, señaló María Isidra Llanos Moreno, secretaria general del sindicato.

También demandan que se apliquen sanciones a empleadores que incumplan en materia de seguridad social y prestaciones laborales, como no inscribirlas al IMSS, no hacer las aportaciones, haberlas registrado con un salario menor al que perciben y no proporcionar las prestaciones de ley, como son las vacaciones y el aguinaldo.