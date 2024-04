Fernando Camacho Servín

Viernes 5 de abril de 2024

Aunque el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que antes de que termine este año se presentará una iniciativa para reformar el Estatuto del Personal Académico (EPA), y en particular la situación de los técnicos académicos (TA), algunos representantes de éstos dijeron sentirse poco optimistas , ya que el proceso de revisión de este tema se ha llevado demasiado tiempo.

Esperanza Duarte, integrante del Consejo Universitario (CU) de la UNAM, consideró que una de las posibles causas de la demora son las repercusiones que pueden tener los cambios en las prestaciones y salarios de los TA, por lo que admitió que persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma prometida por Lomelí.