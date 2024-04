Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. 13

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que las demandas del magisterio no se han resuelto, y no porque lo diga la CNTE, sino porque en el día a día de los maestros no se tiene una solución a los conflictos que enfrenta .

En entrevista, Pedro Hernández Morales, dirigente del magisterio disidente de la sección 9 de la Ciudad de México y miembro de la Comisión Nacional Única de Negociación, rechazó que el magisterio busque colocar una mordaza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa nunca fue la intención: lo que se le planteó es que no puede decir que los problemas educativos y del magisterio están resueltos, porque no es así .

Aseguró que continuamos enfrentando graves problemas, lo que ha generado la movilización magisterial, y que este 15 de abril se volverá a expresar con un paro y marcha nacionales. No buscamos una confrontación; en lo personal respetamos la figura del Presidente, porque también reconocemos su trayectoria en la lucha social para transformar al país .

En la reunión del 1º de abril, enfatizó, “quedó muy claro que tenemos afinidades, como la defensa de la educación pública y la lucha por que maestros y trabajadores del sector tengan mejores condiciones de vida, pero también que hay diferencias. Incluso el presidente López Obrador citó al filósofo Voltaire con la frase ‘no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo’, a lo que nosotros respondimos que también respetamos las discrepancias, pero dejamos muy en claro que no somos la derecha”.