Por otra parte, en la tribuna, Susana Prieto, diputada ex morenista ahora independiente, exigió a los coordinadores parlamentarios que no despidan a casi 3 mil 400 trabajadores (por honorarios) el próximo 30 de abril , pues sus salarios están previstos hasta el 31 de agosto de este año.

Prieto manifestó en el pleno que ella y Elvia Yolanda Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados a pagar a los asesores, enlaces legislativos, asistentes parlamentarios y a todos los trabajadores, que ilegalmente contratan por prestación de servicios profesionales, sus salarios hasta el 31 de agosto de 2024, porque ese recurso está etiquetado .

Recordó a los legisladores: Así votamos el Presupuesto de Egresos y ahorita están, por diversas fuentes, muchos de ellos por conducto de su diputado, amenazándolos, hostigándolos, con que si no firman su renuncia con fecha de 30 de abril de 2024 no volverán a ser contratados en la Cámara de Diputados .

Agregó que los asesores le comentaron antecedentes de no permitir el ingreso de seis trabajadores que una vez encabezaron un movimiento para que se les pagara sus salarios conforme estaban etiquetados. Y no sólo no los dejaron conseguir trabajo con los diputados y diputadas de la siguiente legislatura, sino que además les impidieron el acceso a la Cámara de Diputados , relató.