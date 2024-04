▲ SAna Lilia Rivero, presidenta del Senado, dijo que no se permitirá que las sesiones sean un circo. Foto La Jornada

Igualmente, los también Morenistas Gabriel García, César Cravioto e Imelda Castro consideraron que es necesario no tolerar más desórdenes, exabruptos y shows en la tribuna del Senado y rechazaron que se violente con ello la libertad de expresión de los senadores, como lo argumenta el coordinador panista Julen Rementería.

Advirtió que “no se puede conceder el capricho a una persona que pretende subir una y otra vez a tribuna no para tratar temas legislativos, sino para imponer su propia agenda, su showbusiness, con actitudes porriles”.

No podemos permitir que las sesiones se conviertan en circo o en un ring electoral, como pretende la oposición, fundamentalmente parte del PAN , comentó a su vez la senadora de Morena, Mónica Fernández, quien respaldó la decisión de Ana Lilia Rivero de obligar a los legisladores a no extralimitarse en el uso de la palabra y menos cuando lo hacen tan sólo para ofender y difamar .

Recordaron que desde el inicio del periodo, pero particularmente a partir de marzo, los blanquiazules tratan de meter temas que no están en la agenda para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Lo hacen porque están desesperados , porque no saben qué hacer, ya que no levantan en la aceptación de la gente y van a perder el 2 de junio , comentó el senador Gabriel García Hernández.

“No se puede generalizar, pero hay algunas senadoras del PAN que practican la violencia verbal y eso no se puede permitir, agregó.

Todos coincidieron en que la senadora Rivera ha sido tolerante con los opositores, pero su obligación es aplicar el reglamento interno del Senado y apagar el micrófono cuando el orador no respeta el tiempo en tribuna.

En la pasada sesión del miércoles, señalaron, se dio un debate forzado por el PAN en torno a los programas sociales que se llevó más de tres horas y no permitió tocar ninguno de los puntos de la agenda parlamentaria.