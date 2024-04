No es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores.

Habrá elecciones con urbanidad política, con respeto; lo más importante, con democracia. Y todos deseamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia , expuso en la mañanera de ayer.

Sobre la polémica que causó la difusión del video en el que se ve al hijo de la candidata opositora, Juan Pablo Sánchez Gálvez, en evidente estado de ebriedad e insultando a empleados de un bar haciendo referencia a su condición social, López Obrador atajó: No me meto en eso, para ser respetuoso .

Tampoco quiso opinar sobre el comentario solidario que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dio a Sánchez Gálvez. No me meto tampoco en eso. Yo creo que ya es de dominio publico. No, no, no. En la casa somos respetuosos, la verdad, independientes, y cada quien.

Sobre la polémica, planteó: ¿Cómo no va a ser importante polemizar, si es parte de la verdadera democracia? Deberíamos estar contentos de estar viviendo un tiempo interesante. ¿Cómo nos tenían? En la más absoluta ignorancia, porque no sabíamos de nada o sólo daban a conocer lo que les convenía. Ahora sabemos muchas cosas y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo público es transparencia y la transparencia es una regla de oro en la democracia, nada más no ofendamos, respetarnos .

Volvió a celebrar que el tribunal electoral haya decidido no prohibir su libro, ¡Gracias!, ante lo que expresó: Triunfó la libertad; perdió la censura .

Sobre un presunto uso de recursos públicos por gobiernos locales con fines electorales, el Presidente aseguró que son prácticas que se deben evitar y que hay que confiar en que la ciudadanía quiere una democracia verdadera.