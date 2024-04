Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. 5

Ante la oferta de la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, de mantener los programas sociales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la postura de la oposición es una hipocresía .

Sostuvo que “sí están en riesgo los programas sociales si no obtenemos la mayoría, si no logramos el plan C”. Señaló que por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede hacer una campaña como la que solicitó Gálvez, y reclamó que el instituto es omiso ante la guerra sucia de la derecha en redes sociales.

En tanto, dio a conocer que Morena solicitó a las autoridades federales la protección para 52 candidatos: 47 que buscan llegar a la Cámara de Diputados, dos al Senado y tres a gubernaturas, además de los 40 abanderados locales de Guanajuato, para los que también pidió seguridad. No obstante, rechazó que su partido vaya a evitar actos públicos y hacer campaña en las calles. Subrayó que sus abanderados van a tener resguardo y coordinación con la Guardia Nacional. Seguramente deberán tomar ciertas precauciones, pero lo nuestro es hacer campaña con la gente .