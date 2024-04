En referencia a declaraciones del republicano y aspirante a la Casa Blanca, quien aseveró recientemente que no le daría ni 10 centavos al desarrollo de la región, López Obrador declaró entre risas y con tono irónico: No, pues nunca los ha dado .

El ex presidente estadunidense Donald Trump nunca dio recursos para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que también ha escuchado que en Estados Unidos se argumenta que no se debe dar el apoyo porque los países de la región son muy corruptos.

Recordó que desde el principio de su mandato propuso al entonces presidente Trump que su país apoyara el desarrollo de los países de origen de los migrantes, para que éstos optaran por no salir a buscar oportunidades en suelo estadunidense. Desde la primera carta le hable de esto , aseguró, y señaló que lo mismo le ha propuesto al presidente Joe Biden.

He venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos que se ayude a los pueblos, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Si en sus lugares de origen tuviesen oportunidad de trabajo, pues no salen. Nosotros lo tenemos probado , declaró.

Apoyo a víctimas

López Obrador explicó que su gobierno dará apoyo para la repatriación de los restos de los dos connacionales fallecidos en el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore.

El mandatario afirmó que México ha brindando acompañamiento y ayuda a los familiares de los connacionales fallecidos, de los que sólo uno ha sido localizado. Dijo que se han manejado las gestiones con discreción, a solicitud de las familias.