n el Génesis se narra que Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio el Jardín del Edén para que ahí vivieran, advirtiéndoles que podían comer los frutos de todos los árboles, excepto los del árbol del conocimiento del bien y del mal, y del árbol de la vida. Pero la serpiente les dijo “comed los frutos de estos árboles y seréis como dioses, sabios e inmortales”; comieron del árbol del conocimiento y se convirtieron en seres morales, conscientes de lo bueno y lo malo, sabios. Para evitar que también comieran también del árbol de la vida y se volvieran inmortales, Dios los expulsó del paraíso y puso un ángel con una espada de fuego vigilando la entrada para evitar su regreso. En otro pasaje, Dios señala que los días del hombre son sólo 120 años, pero antes el Génesis relata que varios personajes vivieron 800 o más años, como Matusalén. Hay en el Génesis, pues, tres posibilidades de la duración de la vida humana: ser inmortales, vivir muchos siglos o vivir sólo 120 años. Yuval Noah Harari (YNH), historiador que se hizo famoso por su libro Homo Sapiens. Una breve historia de la humanidad, publicó en 2017 Homo Deus. Una breve historia del mañana, en el cual afirma que:

“En el siglo XXI es muy probable que los humanos intenten seriamente alcanzar la inmortalidad. Luchar contra la vejez y la muerte será la continuación de la consagrada lucha contra la hambruna y la enfermedad, y manifestará el valor supremo de nuestra cultura: el valor de la vida humana. Constantemente se nos recuerda que la vida humana es lo más sagrado del universo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU después de la Segunda Guerra mundial –que es lo más cercano que tenemos a una Constitución Global–, afirma categóricamente que el ‘derecho a la vida’ es el valor fundamental de la humanidad. Puesto que la muerte viola claramente este derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad y debemos desatar una guerra total contra ella. Las religiones y la ideología no santificaron la vida misma. Santificaron algo que estaba por encima y más allá de la existencia terrenal y fueron, en consecuencia muy tolerantes con la muerte. Tratemos de imaginar el cristianismo, el islam o el hinduismo en un mundo sin muertes, que es también un mundo sin cielo, infierno o reencarnación. Para la ciencia y la cultura modernas, en cambio, la muerte es un problema técnico que podemos y debemos solucionar.”