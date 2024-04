Tiempo al tiempo. La política en vigor, de darle tiempo y funcionar, garantiza que la violencia no vuelva a aumentar.

Se ha mostrado que hay realmente avances en la aplicación de atacar las causas de la delincuencia y se malinterpreta abrazos, no balazos .

Mientras los delincuentes sepan que al atraparlos los jueces los liberarán, seguirán creyéndose dueños del país. Hay gente que no tiene remedio.

Votaron 2 mil 960 personas. Participaron en X (antes Twitter), mil 193; en El Foro México, 405; en Facebook, mil 232; en Instagram, 73, y en Threads, 57. El sondeo fue distribuido a través de un enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos cualquiera que sea su ideología. No hacemos llamadas telefónicas ni visitas domiciliarias. Los participantes, además de votar, pueden expresar su opinión.

ue asesinada a tiros la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, en plena campaña presidencial. Se suma a millares de homicidios. ¿Debe continuar la política de abrazos, no balazos? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Juan Carlos Olivares Zavaleta/Cuautla

Me duele reconocer que este es el rubro más débil de la 4T; su estrategia de seguridad ha sido un fracaso. Los ciudadanos exigimos soluciones mucho más rápidas, profundas y eficientes. La mala: no veo cómo Claudia pueda con el paquete; ojalá me equivoque.

Carlos Velázquez /Guadalajara

Abrazos no balazos crea la idea de debilidad del gobierno actual, el no actuar contra todo aquello que significa apología de la violencia, sea verbal o física. Venga de quien venga.

Cornelio Hernández /Oaxaca de Juárez

Para estos casos, es aplicar la ley, con firmeza y mano dura, no se puede tratar a los asesinos con las bondades de los derechos humanos.

David Flores/Cuautitlán

Desde la campaña de 2018, AMLO dejó claro que abrazos, no balazos no era literal ni para todos los criminales; la situación ha mejorado un poco, pero no es suficiente, falta mucho por hacer.

Luis Andrade /Iztapalapa

Para tener buena justicia hay que quitar a todo el Poder Judicial.

María Auxilio Figueroa Estrada /CDMX

La estadística a la baja de violencia va.

Mario Ramírez /Oaxaca de Juárez

Son pasos lentos sobre este plan contra la delincuencia, pero no en todos los niveles de gobierno lo lleva a cabo. Si el estatal y el municipal hicieran su trabajo, se avanzaría un poco más.

Ernesto Florín /Chalco

Si se cambia la política a balazos, se debe cambiar la ley del Poder Judicial, de lo contrario seguirá la minita de los amparos e incrementándose la fortuna de jueces y ministros.

Jerónimo Mora /Puebla

El cambio en este país no se va a dar de la noche a la mañana, pienso que las políticas que se empezaron a aplicar en este sexenio darán frutos, pero a futuro, con las nuevas generaciones, las que existen ahora ya están podridas.

Érika Piza /CDMX

