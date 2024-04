E

l gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, declaró ayer non grata a la representante de México en ese país andino, la embajadora Raquel Serur, y unas horas más tarde impuso un cerco policial a la legación mexicana en Quito, en la que se encuentra refugiado el ex vicepresidente Jorge Glas, víctima de una inocultable persecución política. El pretexto esgrimido por la cancillería de Ecuador para semejante gesto de hostilidad fue el señalamiento formulado ayer por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó en su conferencia matutina que en el proceso electoral que tuvo lugar el año pasado en la nación sudamericana, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo, sube .