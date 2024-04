Jim Cason Y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024

Washington y Nueva York. El ex presidente Donald Trump dice que cuando gane la Casa Blanca otra vez será un dictador por un día, deportará a millones de indocumentados, impondrá aliados leales en todos los niveles del gobierno, habrá venganza contra todos los que se atrevieron a enfrentarlo y regresará al uso de ejecuciones –incluyendo tal vez la horca o la guillotina– contra todo tipo de criminales .

Steve Bannon, el estratega político de Trump en la Casa Blanca, afirmó que el movimiento derechista encabezado por el ex presidente podría gobernar por cien años , según un nuevo libro de un periodista de The Washington Post. La diputada demócrata Zoe Lofgren, una de las integrantes del comité de la Cámara baja dedicado a investigar el asalto contra el Capitolio del 6 de enero de 2021 para anular las elecciones, comentó a Los Ángeles Times esta semana que Trump ha amenazado con perseguir en particular a legisladores que formaron parte de la pesquisa en su contra: Si tiene la intención de eliminar nuestro sistema constitucional y empezar a arrestar a sus enemigos políticos, supongo que yo estaría en esa lista .

Si gana, me voy del país

Una pareja comentó a La Jornada esta semana que ya han elaborado un plan para huir de este país si Trump gana las elecciones en noviembre. Hemos obtenido la calidad de residencia permanente en México y tenemos la intención de mudarnos allá, lo tomamos en serio , comentaron al solicitar que no fueran identificados.

Más de una docena de otros estadunidenses que han platicado con La Jornada en los meses recientes ya han iniciado el proceso para obtener nacionalidad doble con países europeos o en Canadá a donde piensan huir si Trump es relegido.

Otros más rechazan ese nivel de alarma y explican que el ex mandatario siempre ha empleado la retórica provocativa para mantenerse de manera constante en las primeras planas, la televisión y otros medios y aseguran que muchas de sus propuestas no son viables. Por ejemplo, señalan que el gobierno no tiene la capacidad para realizar las redadas masivas de indocumentados que tanto advierte el candidato republicano.

Pero Trump y sus aliados han reiterado que aprendieron de los errores de su primer periodo y, ahora en preparación para su retorno a la Casa Blanca, tienen una red de organizaciones civiles que están elaborando planes detallados para asegurar que Trump cuente con el personal capacitado, las políticas y los programas para garantizar la implementación de sus ambiciosas promesas proselitistas.

Más de cien organizaciones han sumado esfuerzos para recaudar 2 mil millones de dólares para desarrollar la estrategia de una transformación derechista radical de un gobierno encabezado por Trump, reportó el columnista Thomas B. Edsall em The New York Times.