En entrevista con La Jornada, la senadora con licencia señala respecto al gobierno estatal: Estoy convencida de que, en la elección, el crimen organizado va a jugar de ese lado .Y añade: Es preocupante que se metan en las elecciones. Hemos pedido al gobierno garantías mínimas para transitar y hacer campaña, que no enrarezcan el clima político, porque justo lo que ellos quieren es sembrar terror para que la ciudadanía no salga a votar. Nosotros, al contrario, invitamos al ejercicio del voto .

Cuernavaca, Mor., Lucía Meza Guzmán, candidata de la coalición opositora Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, denuncia que el gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco echó a andar una elección de Estado y una campaña de miedo y amenazas, pero no les va a alcanzar y deberá rendir cuentas; no tendrá impunidad .

▲ Lucía Meza Guzmán, candidata a la gubernatura por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos (PAN, PRI, PRD y RSP Morelos), en su casa de campaña, en Cuernavaca. Foto María Luisa Severiano

En los foros ciudadanos, las historias que cuentan las familias son de terror: asesinato de hijos, violación de hijas, adolescentes que no regresaron, ejidatarios secuestrados. Y lamentablemente, la fiscalía no investiga ni judicializa las carpetas.

–¿En este panorama, su principal propuesta es sobre seguridad?

–Queremos restablecer la paz, la seguridad y el orden en Morelos. ¿Cómo? En Morelos hay sólo mil 200 policías, aun cuando hay un presupuesto de mil 500 millones de pesos para seguridad. De entrada, planteo contratar 5 mil elementos más con mejores salarios y prestaciones, y crear tres policías: de proximidad, de género y turística.

Apostar a las tecnologías y crear una plataforma digital de reconocimiento facial, de identificación de placas de autos y crear un corredor seguro. En suma, blindar el estado.

Lucy Meza llegó al Senado por Morena. En noviembre pasado, después de que ese partido decidió postular a Margarita González, ex directora de la Lotería Nacional, como candidata a la gubernatura, la senadora dejó Morena y aceptó la nominación del frente opositor.

“Morena le tuvo miedo a la democracia en Morelos y a mí me vetó el gobernador. Dijo: ‘Todos menos Lucy’, porque sabía que conmigo no habrá pacto de impunidad. Y el tiempo me dio la razón: lo premian con una candidatura pluri para evadir la justicia. Pero ya lo he dicho: una vez que gane la gubernatura, voy a revisar oficina por oficina y peso por peso todo el dinero que le ha robado a los morelenses”.