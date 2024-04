“Odiábamos la hipocresía de la sociedad común: decirte anarquista y no saber qué significa, de dónde vino y quiénes formaron el movimiento, nos parecía hipócrita. Lo mismo con el socialismo, llegaron a las reuniones gente de partidos políticos, sin decir adonde pertenecían; uno dio una clase sobre la Patagonia rebelde, nos enamoramos de esa historia y de la convicción de Severino Di Giovanni, que nos marcó a todos con su honestidad y el amor hacia la libertad que tenía. La organización era democrática, al principio no había nada que votar, después empezaron las separaciones de ideas, se votaba y quien no estaba de acuerdo con la decisión de la mayoría podía irse.

El concierto del parque Rivadavia para repudiar el asesinato es hoy considerado histórico, ya que mezcló a grupos que llegarían a ser muy convocantes por su propia cuenta, como La Renga y Los Piojos. También por cuestiones extra musicales: en el parque estaba un puesto de libros de propaganda neonazis, que ese día custodiaban unos 30 skinheads con bates de beisbol. En un momento del concierto, un grupo de personas dijeron que los pelados estaban golpeando a la gente. El resultado fue un skinhead muerto: Marcelo Scalera.

Juventud rebelde

El hecho marcó esta saga de tribus urbanas y tuvo una amplia cobertura mediática. Por entonces el diario La Nación señaló a Poder Negro como posible autor del asesinato, algo que Javier desmiente: “vale recordar que nosotros nos llamábamos Poder Negro y ya habíamos tenido unos cuantos enfrentamientos; nos tenían en la mira y a los primeros que marcaron fueron a nosotros.

“Estuve ahí y se despegó más de la mitad del recital, no sé si había 2 o 4 mil personas; la masa fue contra el puesto nazi de los skinheads de Franze, un hijo de comisario, que estaban esperando a la gente con bats y cascotes, pero no calcularon que iban a ser tantos. Fue una cosa de masas, es imposible señalarnos a nosotros, salvo por nuestros antecedentes en las batallas. ¿Si tuvimos persecución? Salían en los diarios esas cosas y por lo menos fue en una época antes de la Internet, lo cual hizo que no fuera tan masiva. Pero el suceso fue un verdadero golpe al nazismo, ahí la prensa se encargó de mostrar quienes eran los skinheads de acá y entonces se tuvieron que esconder; hasta el día de hoy que no salen. Fue espectacular, un golpe tan grande que no nos lo podemos atribuir: fue la juventud rebelde.”

Los integrantes de Sartan llevaron la cultura del intercambio de casetes regrabables hasta sus últimas consecuencias, lo hicieron a ellos mismos, perjudicando las ganancias del sello que los contrató y dejando ingresar gratis a una gran parte del público en su último show: en 1995 fuimos a tocar a Salta y a Jujuy, pero en en el primer lugar no lo hicimos porque hubo una razia antes del recital. Terminamos en la casa de uno de los chicos de allá, charlando y repartiendo casetes, los llevamos regrabados con fotocopia color y los vendíamos a precio costo. Cuando el sello se enteró de eso y del último recital, en el que hicimos avalancha para que entrara gratis un grupo importante de gente, nos echaron. En Jujuy tocamos y fue el pogo más agresivo que vi desde arriba del escenario .

Javier empezó a pensar en una vuelta de Sartan cuando se cumplió un número redondo del comienzo del grupo: “hace dos años salió una especie de revista en la que se hablaba de 30 años de Sartan, creo que escrita por mi hermano. Ni la leí, porque le gusta inflarse mucho y eso es algo que me revienta. A su vez llegó a mis manos una redición de Sepultando… hecha por Tormentos Fanzine, de Santa fe, y Peste Producciones, de Entre Ríos; fue una locura ver el disco después de casi 30 años, un acto de amor hacia el álbum que me devolvió todos los recuerdos. Llamé a los ex integrantes para ver si daba hacer tres temas o sólo para juntarnos. Retomar esa relación con Walter, que hace 27 años no veía, fue hermoso, y con el Mono también. Empezamos a ilusionarnos con seguir tocando, porque es algo muy lindo de nuestra amistad, después de haber vivido tantos años en nuestra gestación como personas, espalda con espalda. Decidimos seguir para adelante, hacer los mismos temas y tratar de mejorarlos. Tuvimos que buscar cantante y bajista para llegar a la formación de hoy. Hay muchas expectativas y ganas, siempre dispuestas al combate”.