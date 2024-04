Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. 7

Para Sergio Corona, la vida ha sido una amiga , gracias a la cual –afirmó– ha podido hacer y aprender de todo lo sucedido en sus 95 años y cerca de 80 de trayectoria artística.

El llamado Comediante de México, quien continúa activo, contagiando con entusiasmo y profesionalismo a quienes lo rodean, tampoco olvida los consejos que recibió de su padre para brillar en su camino actoral y convertirse en un artista multifacético, explicó en entrevista con La Jornada.

Actualmente, el histrión interpreta a don Tomás en la serie televisiva Como dice el dicho, que ya está en su temporada 14 y, recientemente, publicó el libro Te invito a mi camerino. Mi vida en el mágico mundo del espectáculo (Aguilar), el cual tiene mucho de la broma, alegría, del doble sentido, pero sin vulgaridades .

El título, contó, se me ocurrió porque en los camerinos pasan tantas cosas y ahí se puede hablar de todo con quien sea . A través de esas páginas, se lleva al lector a momentos cumbres de su carrera. Se recuerda el trabajo con cantantes, comediantes y actrices, como Silvia Pinal, Alfonso Arau, Adalberto Martínez Resortes, María Victoria, Luz María Aguilar y Alejandro Suárez.

Asimismo, se detallan sucesos memorables con su gran amigo Manuel Loco Valdés, así como los encuentros con María Félix, su amistad con Mario Moreno Cantinflas y las anécdotas con José José, Juan Gabriel, Frank Sinatra y Charles Chaplin. La memoria también llega “a las obras que marcaron el teatro en México, como La fiaca y La nona, entre muchos logros más, contados con simpatía inigualable que dan luz de una trayectoria simplemente insuperable”, se lee en la contraportada del libro.

Corona, nacido en Pachuca, Hidalgo, el 7 de octubre de 1928, es un referente obligado en el espectáculo nacional y permanece en la memoria colectiva por haber incursionado como actor en diversos formatos y géneros; además de ser comediante, productor teatral y bailarín, entre otras de sus múltiples facetas.

Estrella de teatro, televisión y cine mexicano, su trayectoria artística incluye participaciones en óperas, programas de televisión inolvidables, como Hogar, dulce hogar, además de giras por América y España y actuaciones memorables en afamados centros nocturnos del siglo pasado como El Señorial, Marrakech, El Patio y La Terraza.