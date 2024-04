Braulio Carbajal

La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) coincidió en el avance del proceso de desinflación que ha mostrado México, lo que llevó al banco central a disminuir por primera vez en tres años su tasa de referencia; no obstante, consideró que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria.

El revelar las minutas de su pasada reunión de política monetaria en la que se redujo en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia para dejarla en 11 por ciento, los miembros del BdeM puntualizaron que la menor inflación ha sido resultado de la moderación de los efectos de los choques y del nivel de restricción monetaria.

Uno de los integrantes de la junta consideró que todavía no era el momento de iniciar un ciclo de recortes a la tasa de referencia. No obstante, estimó que existe cierto espacio para realizar un ajuste fino y aislado para mantener una postura restrictiva, pero no excesiva.

La mayoría de los integrantes coincidieron en que la disminución en la tasa no significa que se haya dado por concluido el combate a la inflación ni es señal de complacencia, pues aún falta para llegar a la meta y prevalecen riesgos para alcanzarla, por lo tanto debe mantenerse la prudencia en el manejo de la política monetaria, y dejar claro que la evaluación de recortes adicionales se hará cada reunión.