▲ Me sirvió mucho el enfrentar a jugadores de alto nivel. Fue un torneo de mucho aprendizaje , dijo el tenista juvenil mexicano. Foto cortesía del certamen

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. a12

La participación del yucateco Rodrigo Pacheco terminó ayer en el Abierto de la Ciudad de México tras caer en la ronda de octavos de final ante el kazajo Beibit Zhukayev con parciales de 6-3 y 6-4.

Luego de protagonizar un debut soñado en el estadio Rafael Pelón Osuna, el tenista de 18 años sucumbió ante el número 201 de la clasificación mundial en un duelo del que rescató un importante aprendizaje.

“Creo que pude jugar mejor, pero mi rival no me dio oportunidad con tantos servicios aces. Nunca me sentí cómodo en el partido y en algunos momentos tuve mucha presión. A pesar de todo aprendí a seguir enfocado, competir cada punto y saber que lo mental es muy importante para poder ganar un partido difícil”, comentó.

A pesar del descalabro en casa, el camino del yucateco en el circuito profesional ATP apenas comienza.

Me ha servido de mucho enfrentarme a jugadores de alto nivel y mayor experiencia. Competir con ellos es algo muy complicado, pero aporta mucho.

Pacheco llegó al número uno del mundo en la categoría juvenil y este año debutó en el máximo circuito, una transición complicada en la que irá paso a paso.

“Este año estaré jugando muchos Challengers y Futures, después pensaré en disputar certámenes de mayor dificultad. No es sencillo el cambio ni la adaptación.”