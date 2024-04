Adriana Díaz Reyes

Viernes 5 de abril de 2024

Postrado en una cama tras una operación en la rodilla derecha, Miguel Martínez vio esfumarse sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Con una televisión prestada, el boxeador siguió la participación de la delegación mexicana sin saber si algún día podría vivir ese sueño.

Veía a los coordinadores cansados de llevarme la comida al cuarto y pensé que ya no servía para nada, mi cabeza estaba muy mal. Me daban ganas de llorar al pensar que no iba a quedar bien y que mi carrera había terminado , relató el púgil, quien está a menos de cuatro meses de competir en París 2024.

Después de nueve meses de recuperación, el apoyo de dos fisioterapeutas y una inspiración muy especial, Martínez volvió a los entrenamientos con la meta de convertirse en un medallista olímpico.

Comencé a correr y a partir de entonces todo estuvo bien. El que me sacó adelante fue mi abuelo, quien me formó desde los tres años. En un árbol me puso un costal con tierra y serrín para entrenar cuando era un niño. Recuerdo que lo colgó y me dio unos guantes muy viejitos para tirar mis primeros golpes; así comenzó todo , recordó el representante nacional en los 63.5 kilogramos.

En 2020, poco antes de la lesión de Martínez, don Heriberto falleció, lo cual entristeció mucho al boxeador, originario de Durango.