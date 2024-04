Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. 5

Con Baumgartner, el escritor estadunidense Paul Auster (Nueva Jersey, 1947) regresa a la novela y muestra su genio literario. Ya se encuentra en librerías mexicanas el título que aborda el vínculo entre el protagonista y su amor rememorado más allá de la muerte: Anna.

En uno de los primeros párrafos del volumen, editado por Seix Barral y traducido al español por Benito Gómez Ibáñez, se lee: Tras una larga pausa, Baumgartner se las arregla al fin para que a duras penas le salgan algunas palabras de la boca. No lo sé, dice. Por gratificante que resulte advertir que no ha perdido la facultad del habla, los dolores aún son demasiado fuertes para cantar victoria. Al menos no me he matado, prosigue. Eso ya es algo, supongo .

La narración del novelista, traductor y cineasta es una de las novedades de este año más esperada, en la que Auster se concentró mientras recibía tratamientos contra el cáncer que le fue descubierto hace unos años. Es un tratado literario sobre el amor y la pérdida, en un ámbito por demás azaroso.

La escritora Siri Hustvedt describió el año pasado esta obra como un librito tierno y milagroso .

Baumgartner es un conocido escritor y académico, poseedor de un carácter excéntrico y tierno, quien nueve años antes sufrió la perdida de su pareja. A los 71 años continúa luchando por vivir arrostrando la sentida ausencia de su amada.

Ambos personajes se conocieron mientras estudiaban en 1968 en Nueva York. Ahí comienza una intensa relación que se prolongará y consolidará durante cuatro décadas. Intercala el recorrido por el duelo con las historias maravillosas que Anna dejó y la reflexión sobre las formas en que el amor se asienta en distintas etapas.