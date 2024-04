El teatro no es considerado industria

El director, actor y poeta se acercó a tocar las puertas del Tren Maya para proponer la presentación de la obra en la ruta del ferrocarril que cruza por el sureste y donde fue adorado. Sin embargo, aunque pudo plantear la idea al ex senador Javier May, no se concretó ningún acuerdo. Al respecto, García consideró positivo llevar la obra Balam a la zona, porque muchas personas no saben de la magnitud de cultura que tenemos y tuvimos. Me encantaría ir a toda la República Mexicana, porque tiene que ver con nuestras raíces .

Seis actores en escena portan vestuarios de esencia prehispánica, con elegantes tocados y la piel pintada de amarillo con manchas negras, inspirados por las estelas mayas con personajes fastuosos y penachos hermosos. El vestuario también es autoría de García Ra, como ocurre cuando uno trabaja de manera independiente, sin presupuesto , por lo que decidió hacerse cargo, ya que durante sus estudios fuera del país aprendió a hacer máscaras, títeres y vestuario.

El creador lamentó que es muy difícil para las artes en cualquier parte del mundo, pero más el teatro porque no es considerado industria. Ser artista no significa que debas morir de hambre, también tiene un valor y se puede difundir. No sé qué está pasando, están dándole catorrazos a los teatros en México, se difunde poco. Pero no todo son redes sociales. Muchos somos analfabetas virtuales; ya no es tan fácil ver la oferta cultural .

Balam El Jaguar tendrá temporada hasta el 21 de abril en el teatro Salvador Novo del Cenart (Río Churubusco y Tlalpan). Las funciones son los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.