Axel de la Macorra, del Instituto de Física (IF) de la Universidad Nacioal Autónoma de México (UNAM) y líder del equipo mexicano que participa en el DESI, señaló que tras analizar la información obtenida en un año de observaciones de 6 millones de galaxias, podemos afirmar que tenemos datos muy precisos, y uno de los resultados más relevantes es que muy probablemente la energía oscura no es una constante cosmológica , como se creía hasta ahora.

Si bien, enfatizó Mariana Vargas Magaña, del IF e integrante del equipo, se trata de una pregunta abierta, pues no es el único experimento que está tratando de responder qué es la energía oscura. Lo que intentamos es limitar cada vez más el espacio donde pueden existir los modelos que describen a nuestro universo. Es una tarea que va a continuar, porque cada día hay más datos y cada vez más precisos, aún no estamos seguros, pero seguimos en esa búsqueda .

Jorge Cervantes Cota, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, destacó que con el DESI se logró observar la luz emitida hace 11 mil millones de años, es decir, estamos yendo muy profundo hacia atrás en el tiempo, si consideramos que el universo tiene cerca de 14 mil millones de años. Estamos midiendo distancias entre galaxias en el universo, y se está logrando con una precisión muy alta .