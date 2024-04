Periódico La Jornada

Viernes 5 de abril de 2024, p. 29

Emilia de Jesús Flores, 48 años, empleada doméstica, colonia La Pila:

–¿Conoce a su diputado?

–Sí, pero no nos atiende.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Me parece que es Rubalcava ¿no? Ah, no, él es el delegado.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, de hecho vinieron el año pasado, en diciembre; andaban regalando cobijas por la iglesia y me acerqué porque venía del trabajo, pero no me quisieron dar una. Me dijeron que ya no había; sólo las dieron a sus conocidos bajita la mano.

Guadalupe Rosas, 21 años, empleada, colonia La Pila:

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, aquí no se ve a nadie.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, aquí el camión de la basura debería pasar más seguido y debería haber más alumbrado; además, cuando llueve se hace una corriente muy grande y cuando uno camina tiene que pasar entre el agua sucia.

Agustín Rosas, 46 años, jardinero y albañil, colonia La Pila:

–¿Conoce a su diputado?

–Sí, pero de nada sirve. Ellos (diputados y funcionarios) sólo apoyan a sus familiares que tienen en el mismo corral.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–Desde la pandemia pasó una vez en la primera semana o la segunda, y desde esa fecha hasta el momento ya no se le ha visto. Ya no pasó para nada.