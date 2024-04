Pareciera que (los de la oposición) están tan desesperados que mandan a gente a provocar , dijo, e hizo un llamado a la civilidad y al respeto político.

Provocaciones directas

Aseguró que Álvaro Obregón es el lugar en el que más provocaciones directas hemos tenido .

En entrevista, mencionó que no aceptó la propuesta de las autoridades para que se le asigne personal de seguridad.

En esta ciudad no estamos para que haya una situación de violencia extrema a los candidatos , insistió.

Antes, en las colonias Olivar de los Padres y Reacomodo El Cuernito, llamó a no vender su voto en la elección del 2 de junio, por lo que pidió que “no cambien oro por cuentas de vidrio.