e pronto la violencia de género ha acaparado titulares y columnas de periódicos y medios digitales en Chihuahua. ¿Tal vez porque en lo que va del año, una mujer es asesinada cada dos días en el estado? ¿Acaso porque esta entidad sigue ocupando los primeros lugares nacionales en violaciones y en violencia laboral contra las mujeres? ¿O porque aún hay 522 mujeres desaparecidas en el estado?

No, qué va, fue por la denuncia interpuesta por la diputada presidenta del Congreso ante el Tribunal Estatal Electoral contra ocho legisladores de la bancada de Morena, por supuestamente haber ejercido violencia política de género , contra ella. Aduce que la violencia la ejercieron sus ex compañeros de bancada por no haber apoyado al Prian cuando la nombró para presidir al Congreso, por retenerle parte de su dieta y por promover un abucheo en su contra en un mitin de apoyo a Claudia Sheinbaum, y otras cosas.

Además de responder jurídicamente a la acusación, la bancada de Morena protestó ante el palacio de gobierno y el Tribunal Estatal Electoral. Esto hizo que los medios pagados por el gobierno del estado e incluso corrientes morenistas se fueran contra los legisladores manifestantes tachándolos de protestar para no ver amenazada la posibilidad de relegirse, de proceder la demanda.

Pero esta manera de ver las cosas no considera el proceso y el contexto en que se da el recurso legal por violencia política de género : la fracción morenista en el Congreso de Chihuahua ha sido una verdadera piedra en el zapato para la gobernadora María Eugenia Campos Galván: no sólo ha votado contra las iniciativas más caras a ella, sino que ha promovido acciones de inconstitucionalidad sobre ellas; por ejemplo, ante la reforma judicial de 2022. Ha cuestionado con solidez el endeudamiento sin fin del gobierno del estado; los regalos millonarios de terrenos a empresas y amigos de la gobernadora; la opacidad y el ocultamiento de la información pública; la resistencia a repartir los libros de texto gratuitos; el dispendio y la inutilidad de la Plataforma Centinela, que no ha servido para reducir la inseguridad; la opacidad en sus viajes fuera del estado; las millonarias compras de vehículos a las agencias de su prometido… Contrasta con esto el apoyo sistemático que la presidenta del Congreso ha brindado a las iniciativas del gobierno estatal.

Al recibir y procesar esa demanda, el Tribunal Estatal Electoral tuerce la ley por instrucción de la gobernadora para perjudicar a los legisladores morenistas, en un afán de desacreditar y silenciar la oposición.