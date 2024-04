Activistas de la FD y La Nacha acudieron antier a la dirección del colegio para pedir una reunión con Venegas Álvarez a propósito del retiro de la placa, pero la funcionaria se disculpó por no recibirlos y les propuso hacerlo al día siguiente a la 13:30 horas. No obstante, a la reunión de ayer sólo acudieron Andrés Acosta, secretario de Asuntos Estudiantiles, y otro abogado.

Como se informó en este diario, alumnos de la FD denunciaron que en el periodo vacacional de Semana Santa las autoridades del plantel retiraron la placa metálica que se instaló en octubre de 2023 en memoria de Roberta Avendaño Martínez, La Tita, ex dirigente del movimiento de 1968 y quien fue alumna de esta facultad.

Aunque el pasado martes se había comprometido a recibir a un grupo de estudiantes y a la luchadora social e integrante del Comité 68, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, La Nacha, la nueva directora de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez, no acudió ayer a la cita, en la que se discutiría la reubicación de una placa en memoria de activistas.

Alexis Gallegos Vázquez, secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, explicó que los representantes de la dirección les notificaron que la placa no se devolverá a su sitio original –cerca del auditorio Ius Semper Loquitur–, con el argumento de que ahí no podía haber nombres de personajes que no sean profesores eméritos .

Presencia cuestionada

El activista denunció que la presencia de La Nacha fue cuestionada por los funcionarios, quienes insinuaron que en la reunión de ayer había personas que no eran parte de la comunidad universitaria y tenían otros intereses .

La ex dirigente del movimiento de 1968 consideró la ausencia de Venegas Álvarez “una falta de respeto, una burla. Para salir del paso, (el martes) nos dijo ‘los recibo mañana’, y mira: ¡quedó peor! Esta era una reunión programada por ella”.