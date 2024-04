César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024

José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, continuará recluido por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito luego de que un tribunal federal declaró infundado el recurso de inconformidad que interpuso para recuperar su libertad.

Por separado, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los supuestos implicados en la desaparición de 43 normalistas, promovió un nuevo juicio de amparo contra la negativa de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de entregarle copias certificadas y la omisión de contestar escritos relacionados con la carpeta de investigación.

Abarca Velázquez promovió el juicio de amparo el año pasado, luego de que el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales con sede en Toluca le negó la sustitución de la prisión preventiva por su libertad.

El ex alcalde alegó que la prisión preventiva oficiosa se ha excedido injustificadamente más allá de los dos años que señala como límite el artículo 20 de la Constitución federal. Además, sostuvo que el fallo no está debidamente fundado ni motivado, por lo que debió ordenarse su libertad conforme a lo resuelto en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y García Rodríguez y otro vs. México.

No obstante, los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en el estado de México determinaron que el juez de distrito, de forma correcta, cumplió con los efectos del fallo protector, toda vez que tomó en cuenta lo resuelto en los casos mencionados y resolvió que debe imponerse como medida cautelar la prisión preventiva justificada.