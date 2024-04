Expuso además que esos programas no salen del bolsillo del Presidente y que están asegurados porque así lo establece la Constitución. No digan mentiras, el PAN votó a favor de integrarlos a la Carta Magna, lanzó.

En ese clima de confrontación, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera (Morena), llamó la atención varias veces a la panista Lilly Téllez, quien como parte de su ofensiva contra el partido guinda gritó y le pegó al atril con un chaleco antibalas que llevó. Rivera ordenó que se le apagara el micrófono por tratar de meter un tema diferente –el de la violencia contra candidatos– al que se discutía, y le asestó: “este es un espacio de debate serio, no de show mediático y mediocre”.

Recordó que en la Cámara de Diputados, Acción Nacional votó en contra de llevar a la Constitución dichos programas, pero como el pueblo se le fue a la yugular , en el Senado tuvo que sufragar a favor, aunque sus posicionamientos fueron en contra. Consulten el Diario de los Debates, recomendó la morenista, quien como parte de sus señalamientos contra el PAN pidió que se difundiera el video del hijo de Gálvez, Juan Pablo Sánchez, en el que aparece en estado de ebriedad denostando al personal de vigilancia de un centro nocturno.

Mientras, su correligionario Omar Olguín solicitó que se reprodujera una conocida grabación en la que el ex presidente Vicente Fox llama güevones a quienes reciben programas sociales y les exige ponerse a trabajar. El legislador guinda señaló que si los panistas tuvieran los votos suficientes quitarían dichos respaldos. Nada más que hace muchos años que las víboras ya no andan de pie y que Dios no da alas a los alacranes. Nunca van a tener esos votos .

Verónica Camino Farjat (Morena) no llevo videograbación, pero resaltó declaraciones del dirigente del PAN, Marko Cortés, del 26 de marzo de 2019, en las que aseguró que en su partido creen en un México productivo y no de dádivas, así como un tuit de la abanderada presidencial de la oposición del 29 de abril de 2020, donde señala que las pensiones para adultos deben ser temporales, porque sólo fomentan la dependencia y el conformismo.

Pero no únicamente panistas y morenistas llegaron preparados para la discusión. Los priístas también. Claudia Esther Balderas pidió que se proyectara un video en el que se ve a Rocío Nahle, candidata del partido guinda a la gubernatura de Veracruz, en un restaurante, donde algunos comensales le gritan que se vaya. Un video más que se proyectó en el salón de plenos fue el del hijo de Gálvez disculpándose.