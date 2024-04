Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó una vez más al Poder Judicial a resolver los 17 litigios referentes al millonario adeudo de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Interrogado por segundo día consecutivo sobre la polémica que mantiene con el propietario de Tv Azteca, el mandatario federal se dijo guardián de los dineros del pueblo , por lo que insistió en que se resuelva el asunto de la deuda fiscal que, de acuerdo con la administración federal, asciende a 24 mil millones de pesos.

Asimismo, reconoció que sí le sacó la vuelta a la convocatoria para que el empresario lo entrevistara. No voy a engancharme en eso, no, no, no. ¡Zafo!, como dicen los jóvenes , y agregó que no caerá en ninguna provocación.

Pero el mandatario subrayó que lo relevante es que se resuelva cuanto antes el litigio por el adeudo de impuestos.