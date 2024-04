Néstor Jiménez

Jueves 4 de abril de 2024, p. 7

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que, de ganar la contienda, la única guerra que declararé será contra la diabetes . Frente a simpatizantes en el municipio de Tlalnepantla, la abanderada de la oposición acusó de manera reiterada al gobierno federal de supuestos actos de corrupción, de incurrir en moches y se lanzó contra los hijos del Presidente de la República.

En su mensaje, dijo que los próximos 60 días viene la madre de todas las batallas. Este gobierno y, ustedes lo saben, la candidata de enfrente dicen que México está mejor que nunca .

Ante la respuesta de los asistentes con un no al unísono, Gálvez aseveró que “está abandonado el campo. Por eso necesitamos ganar el Congreso. Nosotros vamos a administrar bien el dinero. Sólo les voy a decir dónde se han robado la lana. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones y ahora está costando 500 mil millones, ese tren donde los hijos del Presidente están metidos en los negocios hasta las manitas, sus primos diciendo que por cada 3 mil metros cúbicos de balasto dan un moche, aunque no cumpla la calidad, que no importa, que ya que se descarrile el tren ‘ya será otro pedo’, así dijeron”.