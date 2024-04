Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024, p. 5

Para proteger la libertad de expresión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó el criterio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, respecto de desechar la queja de Xóchitl Gálvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por algunas manifestaciones incluidas en su libro ¡Gracias!

La candidata presidencial de la coalición opositora señaló que en su más reciente obra el mandatario aludió a Claudia Sheinbaum y, por tanto, vulneró principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, además de incurrir en uso indebido de recursos públicos.

Aunque el ponente Reyes Rodríguez proponía que la unidad analizara el caso, aun cuando sólo fuera para rechazar la solicitud de Gálvez, sus colegas Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata argumentaron que hacerlo fincaría un mal precedente en términos de censura. Sólo en los regímenes dictatoriales se suspenden los libros... , dijo De la Mata, al agregar que el asunto obliga a los magistrados a reflexionar si la normatividad electoral puede ser un instrumento que impida la circulación de los libros.

Se puede no estar de acuerdo con lo que alguien dice, pero no es la censura el camino para cerrar el paso a las ideas , subrayó.

Reyes reveló que la UTCE no tuvo acceso al libro, pese a que solicitó a la editorial una copia electrónica, pero no estaba disponible el texto en esa modalidad y ya no insistió en obtener un ejemplar impreso.

La unidad desechó la queja con el argumento de que la denunciante no incluyó el libro sino sólo ligas de reseñas periodísticas.