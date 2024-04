Todas las fuerzas políticas estamos conscientes del riesgo de que el crimen organizado cada vez más quiera incidir en todos los estados, más allá de colores, como un fenómeno en todo el territorio. No lo vamos a permitir, porque equivaldría a perder el Estado mexicano ante la delincuencia, expresó el coordinador del PAN, Jorge Romero, después de la reunión en la que se adelantó que este jueves el coordinador del PRI, Rubén Moreira, presentará las propuestas.

El grupo plural de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las elecciones acordó presentar propuestas para garantizar la democracia y la seguridad de los candidatos ante las amenazas del crimen organizado, y anunció que se reunirá con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir el Atlas de Riesgo Electoral, que la consejera Guadalupe Taddei aún no les entrega.

Ante las posturas encontradas, sobre todo por el papel del INE en los protocolos para solicitar seguridad a los candidatos, Mier detalló que el protocolo le corresponde a la autoridad electoral como responsable del proceso, pero requiere de la participación y colaboración de todas las instituciones y autoridades relacionadas con la seguridad.

A su vez, Moreira expresó que si bien el INE es garante de la democracia y tiene que exigir condiciones para que se realicen los comicios, efectuar estudios para determinar áreas de riesgo es difícil. El responsable de la seguridad es el Estado mexicano .

El legislador priísta expresó que la inseguridad y los asesinatos no se focalizan en entidades o regiones, sino que ocurren en todo el país, pero el gobierno quiere distraer de lo que pasa en Michoacán y Guerrero. ¿Ustedes creen que habrá elecciones libres en Taxco? ¡Para nada!