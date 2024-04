La difusión de un video que muestra a Juan Pablo Sánchez Gálvez en aparente estado de intoxicación etílica, o de otra índole, podría haber quedado en el ámbito familiar o privado, aunque los hechos fueron en la vía pública y podrían haber sido denunciados penalmente en cuanto a amenazas e injurias, además de que se cometieron en una lujosa avenida de la ahora alcaldía que en otro momento dirigió la propia Xóchitl. Pero la candidata presidencial estimó que no le afectaría la previsible develación de esos hechos que ayer mismo llevaron a su hijo a renunciar al cargo en campaña.

En otro tema: militares han sustituido a militares en la recomposición de nombres a que obligó el asesinato de un normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, casi un mes atrás. En la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, al general brigadier Rolando Solano Rivera lo sustituyó el general brigadier de arma Gabriel Zamudio López; en la fiscalía estatal de justicia, a la teniente Sandra Luz Valdovinos Salmerón la sustituyó el coronel de justicia militar Zipacná Jesús Torres Ojeda. Es evidente que el intento de control de la grave realidad guerrerense no está en un mando civil.

Astillas

Pues sí: el Congreso de Morelos tardó, pero finalmente autorizó la licencia a Cuauhtémoc Blanco para que deje la gubernatura de Morelos. Con ello queda disponible para sumarse a la cartelera oscura de Morena, como candidato plurinominal a diputado federal, con la consigna de ayudar con votos a Clara Brugada, como contraprestación por el fuero legislativo que le es tan necesario al ex futbolista profesional… Claudia Sheinbaum propondrá, para el segundo debate entre aspirantes a la Presidencia, que ya no sean los moderadores quienes seleccionen las preguntas a plantear, sino el Instituto Nacional Electoral. En el morenismo hay inconformidad en particular por el hecho de que Manuel López San Martín (conductor de programas en ADN 40, del Grupo Salinas) tome decisiones en ese punto… Y, mientras a Jorge Álvarez Máynez se le enreda aún más su de por sí desvaída aspiración presidencial al ser acusado en redes de violencia sexual por la abogada y politóloga Ana Castelán, ¡hasta mañana!

