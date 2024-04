L

a principal agencia de información financiera del mundo, Bloomberg, con amplia presencia en México, confirmó la ventaja de la candidata presidencial de la izquierda, Claudia Sheinbaum, sobre sus contendientes Xóchitl Gálvez, de la alianza PRI, PAN y PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. Según el Bloomberg Poll Tracker, Claudia aventaja ampliamente a Xóchitl y Álvarez Máynez (ver gráfica). Con frecuencia, Xóchitl ha expresado su desconfianza hacia los encuestadores mexicanos, han fallado más de una vez, pero se trata de una agencia internacional de prestigio en las finanzas internacionales.

En vísperas del debate

Dice Bloomberg: Seis años después de que el servicio de encuestas de Bloomberg en México fuera el predictor más preciso de la victoria de López Obrador, lo traemos de vuelta para hacer un seguimiento de la carrera de 2024. Los tres aspirantes a la Presidencia del país se enfrentarán por primera vez durante dos horas en el escenario el domingo 7 de abril, en un evento televisado desde la Ciudad de México. Será una rara aparición, especialmente después de que Sheinbaum se negara a asistir a varios eventos de alto perfil a los que fueron invitados los otros dos candidatos. Entonces, ¿cómo se perfilan antes del gran enfrentamiento? Sheinbaum tiene una ventaja dominante con 57.9 por ciento de los votos efectivos, 23 puntos por delante de Gálvez y con el candidato Álvarez Máynez detrás. Recuerde que nuestro rastreador excluye el efecto de los votantes indecisos y las personas que se negaron a responder a las encuestas .

