Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024, p. 29

Cuitzeo, Mich., De los 15 municipios de la cuenca del lago de Cuitzeo, sólo Zinapécuaro y Acámbaro, Guanajuato, han respondido al llamado a participar en la recuperación del embalse, que se ha secado en al menos 75 por ciento de su superficie, de alrededor de 360 kilómetros cuadrados, informó la alcaldesa de Cuitzeo, Rosa Elia Milán.

Durante un foro que se llevó a cabo en el salón ejidal de esta localidad ribereña, con la participación de organizaciones ambientalistas y pobladores, se acordó proponer un decreto para obligar a los 15 ayuntamientos de la región a participar en medidas en favor del medio ambiente, porque estamos solos .

Hace unos años surgió la propuesta de colocar una estatua en medio del lago; todos pensamos que era una buena idea y ahora decimos ¿ya para qué, si está todo seco? , comentó un pescador del poblado Mariano Escobedo, quien explicó que más de 2 mil personas vivían de la captura de charal, carpas, ranas y otras especies, y se han quedado sin trabajo.