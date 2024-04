Según la Unión Ciclista Internacional (UCI), los ocho países mejor ubicados serán clasificados a París. El equipo asistió al continental ubicado en el sexto lugar del ranking olímpico, con un total de 5,497.50 unidades.

Langarica no está reconocido por la UCI, por lo que el Comité Olímpico Mexicano (COM) no ha hecho oficial la clasificación del equipo.

El proceso de clasificación para París culmina la próxima semana en Milton, Canadá.

El año pasado, las pedalistas lograron una histórica medalla de oro en la Copa de Naciones de Canadá. Después se coronaron en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 y en los Panamericanos de Santiago. En el Campeonato Mundial, lograron ubicarse en el top 6.