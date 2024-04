Adriana Díaz Reyes

Tenía 11 años cuando conoció la halterofilia y se aferró a ella a pesar de que muchas voces le dijeron que no tendría futuro por su complexión delgada. Soportó lesiones y a últimas fechas, largas semanas sin ver a su hija.

Todo valió la pena. Janeth Gómez tiene finalmente su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024 tras competir en la Copa del Mundo de Tailandia y afianzarse en el sitio 10 del mundo en los 59 kilogramos.

Estoy muy contenta por este logro, porque tengo muchos años esforzándome. He tenido altibajos, pero fueron parte de mi proceso de formación. Alcanzar este sueño es lo mejor que me ha pasado; además, soy la primera de mi disciplina en conseguirlo , dijo al Code Jalisco.

Gomita, como le apodan, se ha convertido en una de las nuevas joyas de la halterofilia mexicana, disciplina que ha sido motivo de orgullo particularmente con las mujeres, desde Soraya Jiménez en los Juegos Olímpicos Sídney 2000 hasta Aremi Fuentes en Tokio 2020.

Su talento es indiscutible. A los 12 años fue reclutada por el Code y poco tiempo después se convirtió en medallista en su primer campeonato centroamericano. A los 15 alcanzó el podio en su primer Mundial Juvenil Sub-17.

Me siento madura y tengo más experiencia. Sigo puliendo detalles, pero la motivación ahí está. Me da mucho gusto y alegría saber que París me espera, ver que todo lo que uno pasa vale la pena .

Tras una brillante etapa como juvenil, la halterista fue sorprendida por la maternidad, lo que evitó que participara en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y el proceso de clasificación rumbo a Tokio 2020.