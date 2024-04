Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 4 de abril de 2024, p. 4

El disco Acuarela coloca una bisagra entre el siglo XX y XXI con música de compositores mexicanos, explica el violinista Omar Guevara, quien grabó junto con el pianista Héctor Cruz cinco temas inéditos.

Gracias a los sonidos de ambos instrumentos, se ofrece una recopilación de grandes hallazgos para renovar la identidad nacional con un sentido musical y pictórico que mira a su propio folclore ; de esta manera hace constatar elementos culturales del último siglo.

Al conversar con este diario, el violinista explicó que el nombre de Acuarela se inspira por la técnica de pintura con sus variantes, cuadros que de pronto tienen colores fuertes o tenues; es la filosofía que se intentó imprimir al sonido, con una paleta amplia que refiere a la diversidad de géneros y apertura de lenguajes.

El proyecto es un descubrimiento, un trabajo de investigación, de recopilación y de rescate de la música mexicana. La importancia que doy a este disco es que son composiciones del siglo XX y el XXI. No es contemporáneo porque he buscado que sea versátil, ameno, divertido. Y las obras no se han grabado antes en el formato de violín y piano .

Rapsodia de la Guelaguetza, de Odette Tapia, revela identidad del violinista impulsor de esta nueva grabación discográfica, realizada en los estudios de Radio Educación y que comenzará en abril a circular en plataformas digitales. A lo largo de esta pieza que cierra el disco se conjuntan de manera continua cinco piezas tradicionales de Oaxaca, entre ellas Dios nunca muere, Naila y Flor de piña. Retrata a las danzas folclóricas por excelencia del estado que la transporta a una forma inusual por los instrumentos de violín y piano .