Jueves 4 de abril de 2024, p. 4

A menos de un año de haberse declarado en bancarrota, el Instituto de Arte de San Francisco (SFAI, por sus siglas en inglés) fue vendido a una organización sin fines de lucro encabezada por Laurene Powell Jobs, la viuda del cofundador de Apple Steve Jobs, de acuerdo con lo publicado por periódicos de Estados Unidos, en primera instancia el San Francisco Chronicle.

Las instalaciones del SFAI comprenden el mural The making of a fresco showing the building of a city (simplificado en español como La realización de un fresco), que muestra la construcción de una ciudad, pintado por Diego Rivera en 1931. El mural –el activo más valioso del Instituto– estaba valuado en 50 millones de dólares; sin embargo, la venta del instituto fue de cerca de 30 millones, 22.5 millones por la propiedad y 7.5 millones por la pintura, que se mantendrá en sitio. Se espera restaurar el conjunto como un centro de artes sin fines de lucro.

La venta se hizo pública en documentos de la corte depositados en la U.S. Bankruptcy Court para el Distrito Norte de California el pasado 1º de marzo. Rivera (1886-1957) realizó varios murales en el área de San Francisco, Estados Unidos. De unos años a la fecha el futuro de The making of a fresco...atrajo la atención del público a raíz de los problemas financieros por los que atravesaba el SFAI –su deuda alcanzaba 20 millones de dólares–, que lo llevaron a declararse en quiebra el 19 de abril del año pasado. La prestigiada escuela, fundada en 1871, cerró sus puertas en el verano de 2022.

Ante una posible venta del SFAI, en octubre de 2021 el consejo de supervisores de la ciudad le dio un estatus de monumento histórico, con la finalidad de limitar cualquier intento de vender el mural por separado. The making of a fresco… es una obra conocida y querida por la comunidad local, tanto latina como en general.