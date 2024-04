–¡Ja, ja, ja! Pues gastar el dinero nada más. Supuestamente repavimentó aquí, de hecho no es el diputado, fue el alcalde aquí de Coyoacán, repavimentó, gastó dinero nomás a lo tonto porque no lo requería.

–Ni siquiera conozco a ese compadre, es que no vienen, mandan a gente que entrega propaganda nada más, pero no vienen; que vengan y caminen en la calle como lo hacía el presidente López Obrador, porque pues esos güeyes no se preocupan.

–No, la verdad no, es que no vienen esos carnales.

▲ Eduardo Gardea. Foto Ángel Bolaños

▲ Ivonne Espejel. Foto Ángel Bolaños.

▲ Xanat Sánchez Foto Ángel Bolaños

▲ Tania Dib. Foto Ángel Bolaños

▲ Iván Mauricio Santiago. Foto Ángel Bolaños

–No, supongo que nunca han venido.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, y realmente cambios en la colonia no se han visto, hay muchísimos baches, en cuestiones de seguridad tampoco ha mejorado y falta mucho el agua.

Tania Dib. Finanzas, 48 años, colonia Santa Catarina.

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, en general lo que veo en Coyoacán, seguridad igual, vinieron aquí a arreglar las banquetas, pero nada más; creo que en general estamos peor, se ve la ciudad más desgastada, menos cuidada.

Iván Mauricio Santiago Reséndiz. Ingeniero eléctrico, 31 años, colonia Copilco.

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, la verdad es que no.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, el diputado no, la verdad es que no se dejan ver mucho por estos lugares. Como no lo conozco, no conozco sus propuestas, si hubiera conocido su nombre para empezar, conocería sus propuestas para aquí, para la alcaldía en general y podría decir si hubo un cambio.

Texto y fotos: Ángel Bolaños