Acompañada por un grupo de vecinas, relató que las viviendas con problemas se ubican desde la calle Rembrandt hacia la estación San Antonio del Metro y desde Periférico hasta la colonia Nochebuena , por lo que insistió en que no se vale; lo que nos enoja es que diga Sacmex que no huele a nada, que todo está perfecto .

Rivapalacio comentó que “el olor a algo sigue ahí, aunque esté confirmado que el agua no tiene hidrocarburo explosivo –que es una ganancia y una tranquilidad, porque no vamos a volar como en Guadalajara–, pero de que algo tiene y de que huele a algo, por supuesto que sí”.

Agregó: no aceptamos que digan que está bien, porque el olor persiste; tampoco aceptamos que digan que son nuestras instalaciones, porque en este caso la cisterna se lavó el 8 de marzo .

Residentes del conjunto habitacional ubicado en Rembrandt 33, colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez, pidieron a las autoridades capitalinas no minimizar el caso del mal olor que persiste en el agua que llega a sus domicilios, por lo que rechazaron la postura del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), que señala que los resultados de las pruebas realizadas en las tomas de algunas viviendas permiten concluir que el agua es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano .

Algunos habitantes han comprado garrafones de agua purificada para preparar alimentos y beber, así como para la higiene personal, pero hay casos de residentes que sí la han utilizado, por lo que, señalaron, presentan problemas en la piel.

Toman nuevas muestras en cisternas

Después del mediodía llegó a la unidad habitacional el director general táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, Humberto González Arroyo, junto con una cuadrilla que tomó muestras en cuatro garrafones de cinco litros de la cisterna del conjunto de departamentos.

El funcionario señaló que se realizará un análisis minucioso de todas las pruebas que han recolectado de las colonias Insurgentes San Borja, Del Valle, Ampliación Nápoles, Del Valle Centro, Del Valle Sur y Nonoalco, cuyas denuncias recibió en el 911.