Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de abril de 2024, p. 12

El descarrilamiento de un convoy del Tren Maya en días pasados al ingresar a la estación Tixkokob, en Yucatán, pudo ocasionarse por una falla en el sistema de sujeción de la vía, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Ayer, durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval presentó un reporte sobre este percance que se suscitó el pasado 25 de marzo, en el que señaló que la falla se detectó en los llamados clamps , que son los fijadores que permiten la conexión con la vía, aun cuando se trata de un sistema automatizado, al estar incompleto el cambio de vía se realiza de manera manual.